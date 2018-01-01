На Донбассе боевики применили минометы

В понедельник, 1 января, боевики на Донбассе применили минометы калибра 82 мм и 120 мм.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.
"В первый день нового года на линии столкновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО", - сообщили военные.
Кроме того, на Приазовье неспокойно было в районе Павлополя - там члены НВФ применили 120-мм минометы и пехотное вооружение.
"На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано", - заверили в штабе АТО.
О потерях в рядах ВСУ не сообщается.
Напомним, под Новый год в зоне АТО ранен украинский военный.