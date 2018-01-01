На Донбассе боевики применили минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

"В первый день нового года на линии столкновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО", - сообщили военные.

Кроме того, на Приазовье неспокойно было в районе Павлополя - там члены НВФ применили 120-мм минометы и пехотное вооружение.

"На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано", - заверили в штабе АТО.

О потерях в рядах ВСУ не сообщается.

Напомним, под Новый год в зоне АТО ранен украинский военный.