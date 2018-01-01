Италия, возглавившая ОБСЕ, призвала к исполнению минских соглашений

Италия приняла от Австрии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и призвала выполнить Минские соглашения на Донбассе.
Об этом сообщается на сайте организации, на который ссылаются европейские СМИ.
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано 11 января представит приоритеты итальянского председательства в организации на заседании Постоянного совета в Вене.
Альфано призвал страны-участницы ОБСЕ продемонстрировать политическую волю в решении общих испытаний в области безопасности.
"ОБСЕ - это организация, которая всегда достигала конкретных результатов, когда все ее страны-участницы конструктивно сотрудничали и имели истинный дух общей ответственности", - подчеркнул он.
"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", - заявил глава МИД Италии.
Он отметил, что ключевым приоритетом Италии на время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" (Хельсинского заключительного акта 1975 года - прим.ред) и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".
В сообщении отмечается, что лозунгом итальянского председательства в организации будет "Диалог, право собственности, ответственность".
"Общие вызовы требуют обоюдных решений. Мы постараемся возродить "дух Хельсинки" не путем возврата в прошлое, но с помощью демонстрации новой настроенности, которая позволила сохранить диалог даже в самые сложные годы "холодной войны". Итальянское председательства будет направлено на то, чтобы возглавить усилия ОБСЕ с целью преодоления разногласий между странами-участницами", - заявил Альфано.
Напомним, Будапешт хочет ввести в украинское Закарпатье миссию ОБСЕ.