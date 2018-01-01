Италия, возглавившая ОБСЕ, призвала к исполнению минских соглашений

Об этом сообщается на сайте организации, на который ссылаются европейские СМИ.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано 11 января представит приоритеты итальянского председательства в организации на заседании Постоянного совета в Вене.

Альфано призвал страны-участницы ОБСЕ продемонстрировать политическую волю в решении общих испытаний в области безопасности.

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"ОБСЕ - это организация, которая всегда достигала конкретных результатов, когда все ее страны-участницы конструктивно сотрудничали и имели истинный дух общей ответственности", - подчеркнул он.

"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", - заявил глава МИД Италии.

Он отметил, что ключевым приоритетом Италии на время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" (Хельсинского заключительного акта 1975 года - прим.ред) и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".

В сообщении отмечается, что лозунгом итальянского председательства в организации будет "Диалог, право собственности, ответственность".

"Общие вызовы требуют обоюдных решений. Мы постараемся возродить "дух Хельсинки" не путем возврата в прошлое, но с помощью демонстрации новой настроенности, которая позволила сохранить диалог даже в самые сложные годы "холодной войны". Итальянское председательства будет направлено на то, чтобы возглавить усилия ОБСЕ с целью преодоления разногласий между странами-участницами", - заявил Альфано.

Напомним, Будапешт хочет ввести в украинское Закарпатье миссию ОБСЕ.