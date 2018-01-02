Ситуация на Донбассе в первые сутки нового года

Боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских военных

Минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь для украинской армии.

Как рассказали в пресс-центре штаба АТО в Фейсбук, боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских военных.

На луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

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На донецком направлении наиболее неспокойно было на Приазовье. Возле Павлополя боевики применили 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия они обстреливали украинские опорные пункты недалеко от Водяного.

В районе Верхнеторецкого противник выпустил в сторону укреплений украинских военнослужащих более десяти мин калибра 82-мм и вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, Италия, возглавившая ОБСЕ, призвала к исполнению минских соглашений.