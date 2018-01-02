Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году – это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей на сумму свыше 14 млрд грн", – написал он.

По словам министра, теперь Укравтодор будет отвечать лишь за 50 тыс. км автомобильных дорог, а остальные 120 тыс. км передадут на баланс областей "с гарантированным финансированием из дорожного фонда в объеме 35 % от его поступлений".

"Теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", – добавил Омелян.

Напомним, дорогу Одесса - Рени закончат в следующем году.