С 1 января в Украине начал работу Государственный дорожный фонд.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году – это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей на сумму свыше 14 млрд грн", – написал он.
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По словам министра, теперь Укравтодор будет отвечать лишь за 50 тыс. км автомобильных дорог, а остальные 120 тыс. км передадут на баланс областей "с гарантированным финансированием из дорожного фонда в объеме 35 % от его поступлений".
"Теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", – добавил Омелян.