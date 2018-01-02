Полиция допрашивает экс-жениха погибшей правозащитницы Ноздровской

Представители Нацполиции вызвали на допрос Виталия Сергеева - бывшего жениха погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской.
Об этом сообщает "Громадське".
Как заявил отец Виктора Сергеева, его сына задержали и допрашивают как подозреваемого.
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Виталия вызвали в райотдел Вышгорода. Правоохранители также изъяли его авто, оформленное на отца, и забрали в Гостомель на экспертизу.
По словам отца Сергеева, основанием для такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день убийства Ирины. Правоохранители считают, что причиной для преступления могла стать "неразделенная любовь", поскольку Ирина с Виталием ранее расстались.
Напомним, юрист Ноздровская, которая вела дело о резонансном ДТП, найдена мертвой.