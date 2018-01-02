В Харьковской области обустроено более 140 км границы с Россией

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что в 2017 году было обустроено свыше 140 км участка государственной границы с Россией.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГПСУ.
"По Харьковской области у нас обустроено более 140 км границы", - заявил он.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-главу Росграницы посадили на девять лет
Кроме того, по словам главы ГПСУ, в зоне деятельности Сумского пограничного отряда перекрыты "практически все направления, на которых возможен прорыв нелегальных мигрантов, нелегальное перемещение товаров и наркотиков".
Напомним, Бельгия поменялась с Нидерландами территориями.