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Дизельное топливо в Украине дорожает

Дизельное топливо в Украине дорожает
Фото: РИА Новости Украина

Цены на АЗС варьируют в диапазоне от 24,59 до 28,49 гривен за литр

02.01.18 154
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На украинских АЗС за три выходных дня подорожало дизельное топливо и подешевел автогаз.

В то же время, цены на бензин остались стабильно высокими, сообщает ТСН.

Литр бензина категории А-95 в среднем по Украине сегодня, 2 января, утром стоит 28,90 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 26,79 грн до 31,49 грн.

В то же время, литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 26,54 грн (перед Новым годом цена за литр колебалась на уровне 26,29 грн.). Цены на АЗС отличаются от 24,59 грн до 28,49 грн.

Напомним, Укрзализныце отказано в переплате почти 100 млн грн за топливо.

 

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