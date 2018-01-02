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Убийство правозащитницы Ноздровской

Дочери убитой юристки Ноздровской угрожают, - народный депутат

Дочери убитой юристки Ноздровской угрожают, - народный депутат
Фото: Ирина Ноздровская / Facebook

Полиция, якобы, не обращает на угрозы внимание

02.01.18 1385
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Народный депутат Мустафа Найем рассказал, что дочери убитой правозащитницы Ирины Ноздровской угрожают. По его словам, полиция не обращала внимания на угрозы Ирине, которые звучали прямо в зале суда, передает "Эспрессо". 

"Отец подсудимого (Росошанский, который сбил насмерть сестру Ноздровской, - ред.) угрожал Ирине, что она "плохо кончит". А ее родителям говорили, что они похоронят еще одну дочку. Она обращалась в полицию, но реакции не было. Ей не предоставили охрану. Сейчас тоже угрожают дочке Ноздровской, но на это не обращают внимания", - подчеркнул Найем.

Он говорит, что сейчас речь идет не об одном убийстве, а о двух - убийстве Ноздровской и гибель ее сестры в ДТП два года назад.

"Во время расследования гибели сестры Ноздровской следователи, полиция были не достаточно эффективны. Были попытки исказить результаты наркологической экспертизы, затягивалось расследование этого дела. Также был шанс, что Росошанский, который фактически убил сестру Ирины, мог быть освобождить", - добавил народный депутат.

Напомним, юристка Ирина Ноздровская, которая вела дело о резонансном ДТП, найдена мертвой.

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