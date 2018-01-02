Россию поймали на очередной лжи о катастрофе МН17

РФ пытается отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии

Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что информация о намерениях Международной следственной группы 2 января обнародовать фамилии 120 человек, причастных к катастрофе Boeing MH17, не соответствует действительности. Об этом он написал в Facebook.

"Сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к сбиванию малайзийского Боинга МН17, не соответствуют действительности и являются ничем иным, как попыткой российской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии", – отметил Енин.

Заместитель генпрокурора добавил, что правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом.

Ранее российские СМИ распространили информацию, что 2 января Нидерланды распространят список причастных к сбиванию малайзийского самолета Boeing над Донецкой областью.

СМИ отмечали, что следствие, установило 120 человек, которые связаны с организацией и выполнением теракта.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что за перевозку установки "Бук", из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, несет ответственность отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский.