Убийство правозащитницы Ирины Ноздровской: версии, факты, гипотезы

1 января в водоеме неподалеку от села Демидов в Вышгородском районе обнаружили тело Ирины Ноздровской, объявленной в розыск 30 декабря. По словам родственников, Ирина исчезла 29 декабря около шести вечера по дороге с работы домой. Последний человек, который общался по телефону с правозащитницей — ее мать Екатерина Дуняк. Друзья погибшей рассказали Фокусу, что перекинувшись с матерью несколькими фразами, Ирина сказала, что ей неудобно разговаривать, поскольку она находится в общественном транспорте, и прервала связь. Позднее родственники не раз пытались дозвониться к ней, однако телефон был вне зоны досягаемости.

Последним сообщением Ирины Ноздровской на ее странице в Facebook было описание подробностей заседания Апелляционного суда Киевской области, прошедшего 27 декабря, во время которого оспаривалась мера пресечения Дмитрию Россошанскому, виновнику ДТП, в котором в 2015 году погибла ее сестра.

Атмосфера на митинге: на грани социального взрыва

На акцию под стенами Нацполиции собралось несколько сотен человек: гражданские активисты, коллеги и друзья Ирины. У одних в руках были плакаты с изображением петли, другие держали транспаранты с надписями: "Чарльз Линч!", "Вынесите приговор себе!", "Авакова с псевдореформой — прочь!". К участникам акции вышел пресс-секретарь областного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, однако выступить с заявлением ему так и не удалось — толпа его освистала и он, не сказав ни слова, вернулся в здание полиции. Спустя несколько минут к собравшимся вышел начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов. Ему пришлось выслушать немало "комплиментов", прозвучавших в адрес правоохранительных органов. Разозлило собравшихся и то, что звук громкоговорителя, с помощью которого Ценов пытался рассказать о ходе расследования, был слишком тихим и они потребовали, чтобы начальник областного отделения Нацполиции "пошел в народ". Дмитрий Ценов в конце концов спустился со ступенек здания Нацполиции в толпу, однако это едва не закончилось серьезной потасовкой. Наиболее эмоциональные из протестующих несколько раз пытались применить силу. Но страсти все же удалось приглушить.

У одних в руках были плакаты с изображением петли, другие держали транспаранты с надписями: "Чарльз Линч!", "Вынесите приговор себе!"

Ценов озвучил несколько важных месседжей. Первое — как только было найдено тело Ирины Ноздровской весь оперативный состав киевского областного отделения Нацполиции был поднят по сигналу "тревога". Второе: на месте выявления тела на протяжении всего вторника будет работать оперативная группа с кинологами, "хотя некоторые предметы, которые могут вывести на след убийцы, уже обнаружены и отправлены на экспертизу". Третье: следователи изъяли записи с 20 видеокамер, установленных на пути движения Ирины Ноздренко с работы домой. Четвертое: в ходе следствия уже допрошено более полусотни человек, в числе которых и бывший молодой человек убитой правозащитницы Виктор Сергеев.

Нестыковки в заявлениях отца и сына

Бывший молодой человек убитой правозащитницы, которого полиция задержала для дачи показаний в ночь на вторник, ссылаясь на статью 63 Конституции ("Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определен законом") отказался разговаривать со следователями. После допроса он заявил, что имел отношения с Ноздровской с ноября 2016-го по июнь 2017 года. "У нее была такая работа, которая занимала все ее время, и мы решили, что нет смысла продолжать отношения", —заявил Сергеев, подчеркнув, что в последний раз видел Ирину возле одной из станций столичного метро в августе 2017 года. Также Виталий Сергеев рассказал, что его допрашивали в качестве свидетеля, а его авто забрали на экспертизу в Гостомель.

То, что Сергеев был допрошен в качестве свидетеля Фокусу подтвердил и Дмитрий Ценов. Однако отец Виталия, который с фотографией убитой Ирины Ноздровской в руках участвовал в митинге под стенами здания Нацполиции, утверждает обратное. "Моего сына допрашивали 14 человек несколько часов. Сначала как свидетеля, потом как обвиняемого. Это верх цинизма — подозревать сына в убийстве девочки, к которой мы собирались идти со сватами. Эта девочка, моя невестка, вела активную борьбу с мафией, за это ее и убили", - отметил в беседе с Фокусом Виктор Сергеев.