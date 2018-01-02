АТО: оккупанты продолжают стрелять

Враг вел огонь у Верхнеторецкого и в предместье Авдеевки

2 января на линии соприкосновения сторон в районе проведения антитеррористической операции снова не наблюдалось полного прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, применяя, кроме пехотного вооружения, минометы. По состоянию на 18:00 захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО.

На донецком направлении противник вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия у Верхнеторецкого. А в предместье Авдеевки враг обстрелял наши оборонительные укрепления из крупнокалиберных пулеметов. Украинские воины огонь в ответ не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.