В этом году военный бюджет Украины составит рекордные 86 млрд грн. Об этом президент Петр Порошенко написал в Facebook. Также он отметил, что Украина получит летальное оборонительное оружие от партнеров из США.

"Однако главный наш союзник – это украинские Вооруженные силы. Мощная и сильная, одна из самых эффективных армий в Европе", – написал Порошенко.

Напомним, Министерство обороны Украины в 2018 году намерено увеличить расходы на закупку вооружения и военной техники на 34% – до 18,1 млрд грн.

Кроме того, в 2018 году правительство направит 16,5 млрд грн на производство и модернизацию вооружения и военной техники.

Суммарные оборонные расходы Украины составляют около 5% ВВП.