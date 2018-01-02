Подозреваемого в госизмене помощника Гройсмана уволили из Кабмина

Заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов, подозреваемый в работе на российские спецслужбы, был уволен 21 декабря 2017 года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на секретариат Кабмина.

"Да, уволили 21 декабря", – сказали в секретариате.

При этом формальную причину увольнения чиновника там не назвали.

Напомним, 20 декабря 2017 года СБУ сообщила о задержании "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" помощника премьер-министра Станислава Ежова.

Подозреваемый якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам через электронные каналы связи. Ежова задержали на рабочем месте при содействии руководства правительства. Открыто дело по ч.1 ст.111 УК (госизмена).

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает Ежова самой "крупной рыбой", пойманной за годы независимости Украины.