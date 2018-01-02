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Введение миротворцев ООН на Донбасс

Перспективы ввода миротворцев ООН на Донбасс в ближайшее время нет, – Марчук

Перспективы ввода миротворцев ООН на Донбасс в ближайшее время нет, – Марчук
Фото: presalibera.net

Но предложение о миротворческой миссии все равно нужно продвигать в международном сообществе

02.01.18 422
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Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, бывший премьер-министр, экс-министр обороны и экс-секретарь СНБО Евгений Марчук не видит перспективы введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН на Донбасс. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить", – сказал Марчук в интервью 5 каналу.

Марчук отметил, что для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждение к миру, и последнее предусматривает применение оружия самими миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.

"На вариант принуждения к миру Россия никогда не согласится. Она сейчас не соглашается и на миротворческую операцию по поддержанию мира. А почему "поддержание мира"? Потому что это когда стороны договорились о мире, но есть много недопонимания, нарушений и т.д. В этом случае договоренность есть, но ее нужно просто поддержать: развести стороны, растянуть подальше, затем переходные временные администрации в некоторых местах под эгидой ООН вводятся", – пояснил он.

Марчук указал, что поскольку уже прозвучало много заявлений на различных уровнях, в том числе, от "главарей ОРДО и ОРЛО" о том, что они против предложенной Украиной инициативы введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миротворцев.

"Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН", – считает он.

Напомним, в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме того, в России заявляют, что вопрос введения миротворцев ООН надо согласовать с боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

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