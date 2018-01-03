Зона АТО: ранены двое украинских военнослужащих

Боевики сосредоточили всю активность на донецком направлении

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены двое украинских военнослужащих.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, боевики сосредоточили всю активность на донецком направлении.

Вблизи Авдеевки противник нарушал перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого боевики применили против украинских военных минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение.

На Приазовье они также из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутово.

Кроме того, противник несколько раз обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного всем спектром пехотного вооружения.

На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 3-4 января Климкин и глава МИД Германии посетят Донбасс.