Ноздровская умерла за два-три дня до того, как ее нашли, - полиция

В деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги, заявил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Об этом он сообщил после встречи с инициативной группой активистов, которые требуют расследовать убийство, пишет ТСН.

"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся. Установили последние часы жизни Ирины", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской

По его словам, согласно экспертизе, смерть Ноздровской наступила за два-три дня до того, как нашли тело.

Ценов также сообщил, что на теле обнаружили ранения колющим предметом.

Напомним, США отреагировали на убийство Ноздровской.