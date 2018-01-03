Ноздровская умерла за два-три дня до того, как ее нашли, - полиция

В деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги, заявил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.
Об этом он сообщил после встречи с инициативной группой активистов, которые требуют расследовать убийство, пишет ТСН.
"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся. Установили последние часы жизни Ирины", - сказал он.
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По его словам, согласно экспертизе, смерть Ноздровской наступила за два-три дня до того, как нашли тело.
Ценов также сообщил, что на теле обнаружили ранения колющим предметом.
Напомним, США отреагировали на убийство Ноздровской.