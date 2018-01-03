Тука надеется, что скоро пройдет следующий обмен пленными

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука рассчитывает, что следующий этап обмена пленными на Донбассе может состояться в январе или феврале.

"Я надеюсь, возможно, даже в январе-феврале", — сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, когда может начаться следующий этап обмена пленными.

Отметим, ранее советник президента Юрий Бирюков сообщил, что среди 73 освобожденных лиц - 14 подозревают в самовольном оставлении воинских частей. Им, по словам Бирюкова, до решения суда не намерены выплачивать материальную компенсацию.

Напомним, освобожденных из плена проверят на предмет вербовки российскими спецслужбами.