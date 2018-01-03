С начала года в Украину не пропустили 100 человек

А пропустили - более 270 тысяч

Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили в Украину 100 человек с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"За двое суток было отказано в пропуске через государственную границу около 100 лицам, в подавляющем большинстве которых были ненадлежащим образом оформленных документов", – сказано в нем.

С 1 января пограничники обеспечили пропуск в Украину более 270 тыс. гражданам и около 60 тыс. транспортным средствам.

В результате проведенных проверочных мероприятий на границе в течение 31 декабря и 1 января было прекращено почти 150 правонарушений по пограничным вопросам и выявлено почти 120 человек с нарушениями правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию.

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Напомним, 1 января 2018 года вступила в силу национальная система биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.