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Убийство правозащитницы Ноздровской

Нацполиция озвучила предварительную причину смерти правозащитницы Ноздровской

Нацполиция озвучила предварительную причину смерти правозащитницы Ноздровской
Фото: Ирина Ноздровская / Facebook

Женщина умерла от множественных колото-резаных ран

03.01.18 963
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По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран. 

Как сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН, по данным экспертизы можно исключить версию об изнасиловании.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", - сказал Жукович. 

Кроме того, он опроверг слухи, распространяющиеся в соцсетях со вчерашнего вечера, что якобы бывший председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанського - осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году - с семьей выехал в Россию. 

"Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер". Также он добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся в Украине.

Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил полиции создать координационный штаб и задействовать лучших специалистов к расследованию убийства правозащитницы. 

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, соответствующее поручение Яровой дал сегодня во время видеоселекторного совещания. 

"Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб, задействовать лучших специалистов. Максимально организовать работу по раскрытию тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей", - сказал он. 

Яровой дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз. 

"Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно вызовем", - отметил представитель министерства. 

Он также подчеркнул необходимость немедленно наладить взаимодействие между департаментами полиции, общественными активистами и СМИ относительно расследования этого преступления. 

Напомним, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке. Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

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