АТО: с утра враг провел 5 обстрелов

3 января в районе проведения антитеррористической операции режим прекращения огня на линии соприкосновения не соблюдался. Позиции Вооруженных сил Украины вновь подверглись обстрелам, в том числе и из минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 вдоль линии разграничения зафиксировано 5 обстрелов наших позиций со стороны противника. Все нарушения режима перемирия были на донецком направлении.

В пригороде Авдеевки враг обстрелял наши опорные пункты из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. У Марьинки захватчики выпустили 4 мины калибра 82-мм. Из минометов того же калибра и гранатометов российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям ВСУ недалеко от шахты Бутовка.

В Приазовье у Водяного оккупанты применили фактически весь арсенал пехотного вооружения – гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Широкино захватчики вели огонь из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие обеспечивали выполнение всех мероприятий по соблюдению режима тишины и огонь в ответ не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.