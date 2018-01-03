Заявлениям России об Украине уже никто не верит, – советник Трампа

Сорвать завесу с российской кампании по дестабилизации – это первый важный шаг

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Рэймонд Макмастер подчеркивает, что заявлениям Российской Федерации об Украине уже никто не верит. Об этом он сказал в интервью внештатной журналистке Голоса Америки Грете Ван Састерен.

Советник Трампа считает, что необходимо найти способ противостоять достаточно продвинутой новой стратегии, которую Россия усовершенствовала по многим параметрам. По словам генерала, эта новая угроза включает использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга.

"Мы коснулись этой проблемы в нашей Стратегии национальной безопасности, потому что для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права человека, верховенство права и демократия", – заявил Макмастер.

Советник президента США подчеркнул, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, и Дональд Трамп знает об этом.

"Россияне также проявляли активность в Европе – и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а это ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", – считает советник президента Трамп по национальной безопасности.

По его словам, Россия по-прежнему отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно.

"Эти же люди заявляли: "Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины"; "Мы не предоставляем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня этим словам уже никто не верит", – отметил Макмастер.

По мнению генерала, каждое арабское государство должно понимать, что делает Россия на Ближнем Востоке, а именно – стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну в регионе, вооружает и поддерживает террористические группировки такие как "Хезболла". "За такую поддержку России придется заплатить большую цену", – заявил Герберт Рэймонд Макмастер.