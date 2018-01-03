На новогодние праздники в Украине было совершено меньше всего преступлений за последние 5 лет, – полиция

Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано 5613 уголовных преступлений, что является самым низким показателем за последние пять лет. Для сравнения: в 2014 – 7166, 2015 – 7211, 2016 – 7869, 2017 – 9475.

В новогодние праздники в этом году правоохранители зафиксировали снижение уровня преступности в совершении преступлений имущественного характера – совершено 13 разбойных нападений (по сравнению со средним зафиксированным показателем – 33), 131 грабеж (в среднем – 195), краж – 2404 ( в среднем – 3250).

Во время выходных дней в органы и подразделения полиции поступило 1817 сообщений о фактах совершения ДТП. По сравнению с прошлыми годами этот показатель один из самых низких за последние пять лет (в среднем – 2062).

В Нацполиции напоминают, что в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране было привлечено более 10 000 правоохранителей.

Напомним, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что с 30 декабря по 1 января в Украине было совершено 18 убийств, в том числе и резонансное убийство юриста Ирины Ноздровской.