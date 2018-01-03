Миротворцы ООН должны быть вооружены и контролировать весь оккупированный Донбасс, – Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должен распространяться на всю неподконтрольную украинскому правительству территорию, а ее участники должны быть вооружены. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН, которая должна пребывать на оккупированной территории, а не охранять только, в виде малочисленной группы, представителей ОБСЕ", – сказал Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным 3 января в Киеве.

Напомним, в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме того, в России заявляют, что вопрос введения миротворцев ООН надо согласовать с боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".