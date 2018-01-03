Габриэль сомневается в пользе от поставок летального оружия Украине

При этом глава МИД ФРГ признает, что Украина имеет другую точки зрения на получение оружия у стран Запада

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отмечает, что в его стране скептически относятся к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНИАН.

"Если чего-то там много в этом регионе (на Донбассе, – ред.), то это вооружения", – заявил глава МИД ФРГ.

"Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь решению конфликта, но мы все-таки довольно далеко, отдалены от этого конфликта, и находимся как страна в определенной безопасности, а конечно, Украина с точки зрения обороны, рассматривает это иначе", – подчеркнул Габриель.

Напомним, по данным американского телеканала ABC News со ссылкой на разные источники в Госдепартаменте США, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может согласовать план продажи Украине противотанковых ракетных комплексов. В частности, отмечалось, что общий объем оборонного пакета на сумму $47 млн будет включать продажу 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.