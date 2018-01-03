РФ продолжает тактику контролируемого обострения на Донбассе, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Российская Федерация продолжает придерживаться тактики контролируемого обострения ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, передает УНИАН.

Глава МИД Украины отметил, что завтра, 4 января, он со своим немецким коллегой посетит Донбасс. Климкин выразил надежду, что у Габриэля будет хороший шанс ознакомиться с ситуацией на Донбассе.

"Я очень подробно рассказал Зигмару какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", – сказал Климкин.

"Но Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, а по тому, как ОБСЕ не может реально контролировать то, что происходит на оккупированной территории. Это провокационный шаг по выводу российских военных из состава СЦКК", - заявил Климкин.

Напомним, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приехал в Украину для переговоров с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины. Предметом переговоров с украинской властью будет также курс реформ в Украине, в частности, борьба с коррупцией.