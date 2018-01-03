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Главная » Страна » Два киевлянина снимали пропаганду для российских СМИ, – СБУ

Два киевлянина снимали пропаганду для российских СМИ, – СБУ

Два киевлянина снимали пропаганду для российских СМИ, – СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Студия для съемок и монтажа видеосюжетов была обустроена в частном доме в Киеве

03.01.18 577
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Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, выполнявших заказы российских спецслужб. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", – рассказывают правоохранители.

По их данным, злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих кураторов соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу.

Студия для съемок и монтажа видеосюжетов была обустроена в частном доме в Киеве.

В СБУ рассказали, что подготовленные преступниками видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.

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