АТО: враг активизировал воздушную разведку

Беспилотники были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и в Приазовье

Вторая половина 3 января, начиная с 15:30, в районе проведения антитеррористической операции прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Однако в первой половине дня, российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие на донецком направлении. В частности, из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по нашим оборонным укреплениям возле Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение захватчики применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкино. Украинские воины ни разу не поддались на провокации агрессора и огонь в ответ не открывали.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

За прошедшие сутки враг активизировал воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты противника, запрещенные к применению минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и в Приазовье.