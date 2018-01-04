В первый день нового года в Киеве родились 55 детей

В первый день нового 2018 года в Киеве родились 55 детей. Об этом говорится в отчете Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, передает 112 Украина.

Среди новорожденных – 33 мальчика и 22 девочки.

"На сегодняшнее утро (4 января, – ред.) у нас 222 младенцев родились в Киеве. Первый мальчик, который родился через одну минуту после наступления Нового года, родился именно в нашем роддоме", - рассказал заместитель главного врача роддома №5 в Киеве Дмитрий Говсеев.

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Напомним, более 17 тысяч украинцев встретили Новый год в поездах. В целом празднование в столице прошло спокойно, без чрезвычайных происшествий и грубых нарушений правопорядка.

В ночь на 1 января силовики и все спасательные службы работали в усиленном режиме. В Киеве, например, за порядком следили 1,5 тыс. силовиков.