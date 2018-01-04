Климкин сообщил о срыве визита главы МИД Германии на Донбасс

Запланированный визит министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля на Донбасс сорван из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", – сообщил Климкин.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

Напомним, предполагалось, что главы МИД Украины и Германии на Донбассе посетят офис ОБСЕ, а также несколько населенных пунктов вблизи линии разграничения, которые пострадали от обстрелов.

Ранее Габриэль заявил, что Германия скептически относится к решению конфликта на Донбассе при помощи оружия из США. "Но мы все же несколько отдалены от этого конфликта и пребываем в состоянии, когда страна, в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе", – подчеркнул глава немецкого МИД.