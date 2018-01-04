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В МОН сказали, сколько денег выделено на науку в 2018 году

В МОН сказали, сколько денег выделено на науку в 2018 году
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

Финансирование увеличено более чем на 30%

04.01.18 219
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На финансирование науки предусмотрено 6,1 млрд грн в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"В этом году финансирование науки в Украине увеличилось более чем на 30% – с 4,7 млрд грн в 2017 году до 6,1 млрд грн в 2018", – говорится в сообщении.

Существенно возросло финансирование Национальной академии наук Украины – более чем на 38%, в то же время средства на университетскую науку увеличились лишь на 12,3%.

"В 2017 году мы смогли выйти из драматического снижения финансирования на науку, которое достигло минимума в 2016 году и составило 0,16% ВВП из госбюджета", – сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

При этом она отметила, что сегодня основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от министерства и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. Так, в 2017 году в распоряжении НАНУ было 2,7 млрд грн, а финансирование на науку, которым распоряжается министерство (а это финансирование на университетскую науку), составило всего 621,5 млн грн.

"Университетская наука, за которую ответственное министерство, получает лишь 10% от общего объема финансов на науку", – отметила министр образования и науки.

Важной новацией в бюджете 2018 года является то, что для НАНУ открыта новая программа "Поддержка развития приоритетных направлений исследований", на которую предусмотрено 500 млн грн.

"Средства будут предоставляться научным учреждениям, которые будут аттестованы по высокому уровню. О чем речь. Мы предложили систему аттестации для научных учреждений, и те, кто достигнет высокого уровня, получат дополнительное научное финансирование", - сообщила Гриневич.

В МОН хотят ввести подобную программу и для университетской науки. В течение 2018 года в ведомстве будут осуществлять соответствующую подготовительную работу.

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