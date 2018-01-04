Президент одобрил ужесточение ответственности за неуплату алиментов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов". Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Закон вводит новые средства принудительного выполнения решений в отношении имеющих более чем 6-месячную задолженность за уплату алиментов: временные ограничения в праве выезда из Украины, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты. Кроме того, предусмотрен новый вид админвзыскания – общественно полезные работы, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Семейный и Гражданский процессуальный кодексы, законы "О дорожном движении", "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", "О Государственной пограничной службе Украины", "О судебном сборе", "О Национальной полиции", "Об исполнительном производстве".

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Напомним, Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №7277 294 голосами 7 декабря 2017 года.

Во время второго чтения из проекта закона изъяли норму о том, что тот из родителей, с которым по решению суда должен проживать ребенок, самостоятельно будет решать вопросы о месте проживания, места и формы обучения, получения медицинской помощи и оздоровления ребенка. Однако тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок, самостоятельно будет решать вопрос о временном выезде ребенка за границу, если второй имеет задолженности по выплате алиментов за 6 месяцев.

Закон вступит в силу через месяц после публикации за исключением некоторых положений.