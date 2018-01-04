На Донбассе погиб наш разведчик

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб украинский разведчик Александр Чегурко. Об этом говорится в сообщении Кодымской районной государственной администрации Одесской области.

"Только что поступила печальная весть о гибели нашего земляка, Александра Чегурко, 16.07.1987 года рождения, жителя с. Шершенцы Кодымского района. Старший сержант Чегурко ушел из жизни 3 января 2018, защищая Украину", – говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели военного пока неизвестны. По данным местных СМИ, Чегурко был разведчиком в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Напомним, в штабе АТО заявили, что на Донбассе 3 января 2018 года ни один украинский военный не пострадал, а боевики совершили пять обстрелов на Донецком направлении. В то же время противник активизировал воздушную разведку, а беспилотники, запрещенные минскими соглашениями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.