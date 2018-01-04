В 2018 году украинцы отгуляют 11 государственных выходных

В 2018 году украинцы будут иметь 11 выходных, связанных с религиозными или государственными праздниками.
Об этом говорится в перечне праздничных и нерабочих дней на сайте Верховной Рады.
Итак, законодательно установлены выходные дни:
1 января - Новый год
7 января - Рождество Христово
8 марта - Международный женский день
8 апреля - Пасха
1 мая - День труда
9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне
20 мая - Троица
28 июня - День Конституции Украины
24 августа - День независимости Украины
14 октября - День защитника Украины
25 декабря - Рождество
Напомним, осенью 2017 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней", согласно которому отменяется государственный выходной 2 мая.