Геращенко намерена поднять вопрос удерживаемых в Донецке подростков

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мы приложим все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников состоялась как можно скорее, готовы в этом вопросе к серьезным компромиссам. Надеемся, что позитив первой волны освобождения, важный и для всех участников Минских групп, и для "нормандского формата", будет способствовать и ускорит вторую волну", - отметила Геращенко.

По ее словам, к поискам пропавших без вести планируется привлечь Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Мы будем настаивать на создании механизма при участии Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должна быть аполитичная группа, из экспертов и без политики - ради выполнения важной гуманитарной миссии. По моему убеждению, тема привлечения МККК к поиску пропавших без вести должна стать одной из тем для "нормандского формата", - написала Геращенко.

Кроме того, вице-спикер ВР намерена поднять вопрос удерживаемых в Донецке подростков на ближайшем заседании ТКГ в Минске.

"Уже на первой встрече в Минске я поставлю вопрос о подростках, которых и до сих пор удерживают в донецком СИЗО. По моему глубокому убеждению, в рамках Минских групп все стороны, в т.ч. ОБСЕ, должны активно требовать их освобождения", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, Климкин сообщил о срыве визита главы МИД Германии на Донбасс.