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Ситуация на Донбассе

Геращенко намерена поднять вопрос удерживаемых в Донецке подростков

Геращенко намерена поднять вопрос удерживаемых в Донецке подростков
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Первый вице-спикер ВР обозначила приоритеты Украины на переговорах в Минске

04.01.18 304
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Освобождение всех незаконно удерживаемых лиц из тюрем боевиков "ДНР/ЛНР" и активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести станут приоритетами на 2018 год для украинских представителей в Минской гуманитарной подгруппе.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мы приложим все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников состоялась как можно скорее, готовы в этом вопросе к серьезным компромиссам. Надеемся, что позитив первой волны освобождения, важный и для всех участников Минских групп, и для "нормандского формата", будет способствовать и ускорит вторую волну", - отметила Геращенко.

По ее словам, к поискам пропавших без вести планируется привлечь Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Мы будем настаивать на создании механизма при участии Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должна быть аполитичная группа, из экспертов и без политики - ради выполнения важной гуманитарной миссии. По моему убеждению, тема привлечения МККК к поиску пропавших без вести должна стать одной из тем для "нормандского формата", - написала Геращенко.

Кроме того, вице-спикер ВР намерена поднять вопрос удерживаемых в Донецке подростков на ближайшем заседании ТКГ в Минске.

"Уже на первой встрече в Минске я поставлю вопрос о подростках, которых и до сих пор удерживают в донецком СИЗО. По моему глубокому убеждению, в рамках Минских групп все стороны, в т.ч. ОБСЕ, должны активно требовать их освобождения", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, Климкин сообщил о срыве визита главы МИД Германии на Донбасс.

 

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