Киев выделил почти 100 млн грн на поддержку пленных

В Государственном бюджете на 2018 год предусмотрено выделение 96,7 млн гривен на защиту прав лиц, лишенных свободы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыму, а также поддержку указанных лиц и членов их семей.

Об этом говорится в тексте закона о госбюджете на 2018 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

В целом финансирование Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) выросло на 405% до 227,9 млн гривен.

В частности, 37,8 млн гривен предусматривается выделить на осуществление непосредственной деятельности министерства, 96,7 млн гривен - на мероприятия по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований или органов власти России на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыму, а также поддержки указанных лиц и членов их семей, 59,4 млн гривен - на пилотные мероприятия реагирования на проблемы, которые вызваны перемещением лиц и возвратом комбатантов.

Кроме того, 34 млн гривен предполагается выделить на субвенцию местным бюджетам на мероприятия по поддержке территорий, которые подверглись негативному влиянию последствий вооруженного конфликта на востоке страны.

Напомним, Тука надеется, что скоро пройдет следующий обмен пленными.