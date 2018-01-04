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Ситуация на Донбассе

В ПАСЕ обсудят гуманитарные последствия войны на Донбассе

В ПАСЕ обсудят гуманитарные последствия войны на Донбассе
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Обсуждение пройдет на зимней сессии

04.01.18 262
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Гуманитарные последствия войны в Украине будут темой обсуждения на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Рассмотрение соответствующего вопроса предусмотрено повесткой дня сессии ПАСЕ, которая состоится с 22 по 26 января в Страсбурге, передает УНИАН

Обсуждение доклада "Гуманитарные последствия войны в Украине", который готовит Эгидиюс Варейкис (Egidijus Vareikis, Литва, группа европейских народников), запланировано на вторник, 23 января. 

Также ожидается, что депутаты изберут нового президента ПАСЕ, поскольку мандат Стеллы Кириакидес (Кипр), избранной в октябре 2017 года после отставки скандального Педро Аграмунта (Испания), заканчивается как раз на открытии зимней сессии. 

Кроме того, в повестке дня сессии ПАСЕ стоят такие вопросы как менеджмент в футболе, доклад Мониторингового комитета по Боснии и Герцеговине, периодические обзоры ситуации в Эстонии, Греции, Венгрии и Ирландии, защита региональных языков и языков меньшинств и другие. 

Также в рамках срочной процедуры поданы три заявки на проведение прений, две из которых касаются израильско-палестинского мирного процесса и роли Совета Европы в этом процессе, еще одна - относительно распространения антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе. 

Во время сессии ожидаются выступления принцессы Дании, министра иностранных дел Дании как председателя Комитета министров, президента Армении, премьер-министра Дании и президента Австрии.

Напомним, в ПАСЕ призвали РФ прекратить поставки оружия боевикам на Донбасс.

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