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В Черновцах депутат за год купил 63 квартиры

В Черновцах депутат за год купил 63 квартиры
Ромео Скрипа / Фото: 0372.ua

31 квартиру народный избранник приобрел за один день

04.01.18 379
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Депутат Черновицкого городского совета от БПП Ромео Скрипа в течение одного года приобрел 62 квартиры, несколько земельных участков, машиноместа и нежилые помещения. 

При этом за один день он приобрел 31 квартиру. 

Об этом сообщает "Честно". 

"Приобрел. Потом я ее реализую. После сдачи дома", - сказал сам Скрипа. 

Отмечается, что сначала он купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен, то есть заплатил депутат 5 тысяч 250 гривен за квдратний метр, в то время, как минимальная цена на жилье в Черновцах составляет 7 тысяч 876 гривен за метр.

"Там по-разному цена была. И что? Это долго объяснять сейчас по телефону. Я вам это все не обязан объяснять. Я готов объяснить это во время встречи, но не знаю, когда. Сейчас куча всего. Давайте через несколько дней", - сказал Ромео Скрипа. 

Однако после этого депутат горсовета так и не вышел на связь. 

В июле 2017 года Скрипа приобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен. 

Стоит отметить, что в течение 2016 года депутат потратил на недвижимость 12,1 миллиона гривен, имея доход всего 643 тысячи гривен. 9 миллионов Скрипа получил от двух других лиц, у которых такая же фамилия. 

Интересно отметить, что стоимость на жилье в компании самого Ромео Скрипы ООО "Ромтис Строй" достигает 900 долларов за квадратный метр. 

Также упоминается покупка жены Ромео Скрипы Ольги. Она приобрела автомобиль BMW X6 за 45 тысяч гривен. Реальная стоимость такой машины на рынке составляет примерно 38-46 тысяч долларов. 

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