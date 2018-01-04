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В "Киевстаре" прошел обыск

В "Киевстаре" прошел обыск
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Государство хочет получить от компании 1,5 млрд гривен налогов

04.01.18 1359
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В офисе крупнейшего оператора мобильной связи "Киевстар" налоговая полиция провела обыск по подозрению в неуплате налогов в сумме почти 1,5 млрд грн. 

Об этом сообщил в Facebook президент компании Петр Чернышев. 

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса", - написал Чернышев.

По его словам, полиция искала три договора, заключенных еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и несколько десятков дополнительных документов к ним. 

Чернышев отметил, что на протяжении двух лет идет суд по иску ГФС Украины к Киевстару о неуплате почти 1,5 млрд грн в бюджет Украины. 

"Мы никогда не отказывались предоставлять документы и отвезли в суд целый грузовик (это не шутка!) доказательств. Однако суд посчитал это недостаточным и 26.12.2017, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам разрешение на обыск и изъятие документов", - пишет Чернышев. 

Напомним, с 7 декабря "маски-шоу" в Украине запрещены.

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