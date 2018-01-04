В "Киевстаре" прошел обыск

В офисе крупнейшего оператора мобильной связи "Киевстар" налоговая полиция провела обыск по подозрению в неуплате налогов в сумме почти 1,5 млрд грн.

Об этом сообщил в Facebook президент компании Петр Чернышев.

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса", - написал Чернышев.

По его словам, полиция искала три договора, заключенных еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и несколько десятков дополнительных документов к ним.

Чернышев отметил, что на протяжении двух лет идет суд по иску ГФС Украины к Киевстару о неуплате почти 1,5 млрд грн в бюджет Украины.

"Мы никогда не отказывались предоставлять документы и отвезли в суд целый грузовик (это не шутка!) доказательств. Однако суд посчитал это недостаточным и 26.12.2017, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам разрешение на обыск и изъятие документов", - пишет Чернышев.

Напомним, с 7 декабря "маски-шоу" в Украине запрещены.