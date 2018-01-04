Обмен пленными на Донбассе: УПЦ Московского патриархата подала свои списки

Украинская Православная Церковь Московского патриархата составила и подала списки обеим сторонам конфликта на Донбассе для следующего обмена пленными.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ МП.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий на встрече с освобожденными военнопленными, которая состоялась 4 января в его резиденции в Киево-Печерской лавре попросил родных и друзей тех, кто еще ожидает освобождения, предоставлять точную информацию о заключенных для ускорения обменного процесса.

"Мы подали списки. Их немного, примерно человек десять на десять. Эти списки проходят проверку. Очень сложный процесс идентификации человека. В одном списке есть, в другом нет. Очень важно, чтобы мы имели достоверную информацию. Если есть более детальные данные, просим вас их присылать", - отметил предстоятель УПЦ МП.

Митрополит Онуфрий заверил, что Церковь не остановится и будет продолжать переговоры до тех пор, пока не будут освобождены все военнопленные.

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"Мы знаем, что если Бог не благословит наши старания, ничего не получится. Это неприкладная истина. Поэтому мы молимся Богу и делаем то, что можем делать, чтобы всех освободить, чтобы каждый человек был на свободе и мог себя реализовать в тех условиях, в которых его Господь сотворил", - отметил Митрополит Онуфрий.

Он также напомнил роль Православной Церкви в процессе обмена военнопленными. "Занимаясь процессом освобождения, Церковь действует в плоскости милосердия, где должны прощать друг друга. Все мы люди и никто не должен зарекаться от тюрьмы и от сумы. Сегодня можно сидеть в мягком кресле, а завтра быть закованным. Церковь просит, чтобы мы простили тех и их просим, чтобы они простили нас. Это и есть принципы, по которым мы действуем", - пояснил Блаженнейший Онуфрий.

Напомним, Киев выделил почти 100 млн грн на поддержку пленных.