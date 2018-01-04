Обмен пленными на Донбассе: УПЦ Московского патриархата подала свои списки

Украинская Православная Церковь Московского патриархата составила и подала списки обеим сторонам конфликта на Донбассе для следующего обмена пленными.
Об этом сообщает Центр информации УПЦ МП.
Блаженнейший Митрополит Онуфрий на встрече с освобожденными военнопленными, которая состоялась 4 января в его резиденции в Киево-Печерской лавре попросил родных и друзей тех, кто еще ожидает освобождения, предоставлять точную информацию о заключенных для ускорения обменного процесса.
"Мы подали списки. Их немного, примерно человек десять на десять. Эти списки проходят проверку. Очень сложный процесс идентификации человека. В одном списке есть, в другом нет. Очень важно, чтобы мы имели достоверную информацию. Если есть более детальные данные, просим вас их присылать", - отметил предстоятель УПЦ МП.
Митрополит Онуфрий заверил, что Церковь не остановится и будет продолжать переговоры до тех пор, пока не будут освобождены все военнопленные.
"Мы знаем, что если Бог не благословит наши старания, ничего не получится. Это неприкладная истина. Поэтому мы молимся Богу и делаем то, что можем делать, чтобы всех освободить, чтобы каждый человек был на свободе и мог себя реализовать в тех условиях, в которых его Господь сотворил", - отметил Митрополит Онуфрий.
Он также напомнил роль Православной Церкви в процессе обмена военнопленными. "Занимаясь процессом освобождения, Церковь действует в плоскости милосердия, где должны прощать друг друга. Все мы люди и никто не должен зарекаться от тюрьмы и от сумы. Сегодня можно сидеть в мягком кресле, а завтра быть закованным. Церковь просит, чтобы мы простили тех и их просим, чтобы они простили нас. Это и есть принципы, по которым мы действуем", - пояснил Блаженнейший Онуфрий.
Напомним, Киев выделил почти 100 млн грн на поддержку пленных.