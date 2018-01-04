Омелян анонсировал "хорошую новость о Ryanair" уже в январе

Министр инфраструктуры Украины предполагает, что уже до конца текущего месяца украинцы услышат обнадеживающую информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair.

"Ryanair будет в этом году в Украине, думаю, в течение января об этом будет хорошая новость", - сказал В. Омелян в эфире телеканала Эспрессо, передает avianews.com.

"Украинцы готовы летать, более того, иностранцы готовы летать в Украину, если будут низкие цены, и открывать для себя наше государство, а это существенно для развития как бизнеса, так и туристических контактов", - добавил чиновник.

Напомним, появилось видео с поляком, который пытался покинуть самолет через аварийный выход.