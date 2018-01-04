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Список Рождество в Киеве: программа праздничных мероприятий

<span class="label red">Список</span> Рождество в Киеве: программа праздничных мероприятий
Фото: Подробности

Будет все: от Санта-Клауса до колядок

04.01.18 74
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В Рождественский вечер 7 января и в течение недели киевлян и гостей города ждут празднования как в центре столицы Украины, так и в ее различных районах.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной админстрации.

В частности, на Софийской площади состоится празднование Рождества Христова, там пройдет шествие звездочетов и Рождественский концерт.

На площади Леси Украинки вплоть до 15 января детей и взрослых ждут развлечения в рамках культурно-художественного проекта "Городок Санты".

Празднование Рождества предусмотрено также и во многих районах столицы.

  • В Голосеевском районе в течение января продлится проект "Новый год в Голосеево" в парке культуры и отдыха им. М. Рыльского. Предусмотрено тематическое иллюминационное оформление парка и фонтана, праздничная ярмарка, развлечения и зимние активности.
  • В Дарницком районе с 4 до 9 января проходит интерактивная детская сказка "Зимние развлечения" в детско-юношеском центре (вул. К. Заслонова, 14). 12 января с 16:00 до 17:00 – конкурс колядок и щедривок "Новогодне-рождественский калейдоскоп" в Центре интегративного профессионального обучения детей и молодежи (Харьковское шоссе, 121/3). 15 января в 17:00 на базе Детской школы искусств № 9 (ул. Е. Харченко, 47) состоится фольклорный праздник "Ой, пришла коляда!" с участием школьников. Также в течение января во всех библиотеках района будут проходить разнообразные праздничные мероприятия.
  • В Деснянском районе до 12 января с 12:00 до 18:00 будет действовать выставка авторских кукол "Пересечение миров" (ул. Т. Драйзера, 6, понедельник – выходной), и выставка ученических работ художественного отделения школы искусств им. М. Леонтовича (ул. М. Закревского, 43-А). С 7 до 19 января во всех храмах района пройдут праздничные богослужения по случаю праздников Рождества Христова, а также Крещения, которое состоится 19 января на берегу реки. Десенка.
  • В Днепровском районе до 19 января пройдет арт-выставка декоративно-прикладного искусства "Рождественские обереги" в Центре детского и юношеского творчества (ул. Серова, 19). Также новогодне-рождественские мероприятия будут организованы в библиотеках района.
  • В Оболонском районе в течение января предусмотрены праздничные программы для детей льготных категорий в ТРЦ "Drеаm Town".
  • В Печерском районе с 4 до 13 января предусмотрены рождественские программы в клубах по месту жительства. 15 января – фестиваль народного творчества "Коляд, коляд, колядниця" в клубе по месту жительства "Молодые сердца" (ул. И. Кудри, 38-Б).
  • В Подольском районе 5 января стартует выставка рождественских веночков "Волшебство своими руками" (ул. Кирилловская, 115/3). 9 января в 11:00 – развлекательная программа "Праздничная фантазия. Рождественские узоры" (ул. Кирилловская, 115/3) и фольклорные посиделки "Колядуют звезды на Рождество Христово" (ул. Светлицкого, 24-А). До 9 января на Контрактовой площади будет продолжаться "Сказочная зима на Подоле" – праздничная тематическая ярмарка, парк сказочных скульптур и аттракционов, а до 18 февраля – новогодне-рождественская ярмарка и ледовый каток.
  • В Соломенском районе в первой декаде января во всех библиотеках будут проходить новогодне-рождественские мероприятия.
  • В Шевченковском районе до 10 января будут транслировать 3D-шоу "Щелкунчик в Ледяном королевстве" на главном фасаде Национальной оперы Украины (ул. Владимирская, 50). Также киевлян и гостей города приглашают в течение января посетить парк им. Т. Шевченко, украшенный современной световой иллюминацией и инсталляциями.

Напомним, в ночь на Рождество транспорт в Киеве будет работать дольше.

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