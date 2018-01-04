МИД Украины рассказал о билете в один конец

И посоветовал не ездить украинцам в Россию

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины предостерегает граждан Украины от поездок в Российскую Федерацию, так как такой визит может стать "билетом в один конец".

"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и доставлять мучения родным", - сказано в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в микроблоге "Твиттер"в четверг.

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В МИД напомнили предупреждение Службы безопасности Украины, которая призывает участников антитеррористической операции на Донбассе воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории.

"Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ от 3 января.

Напомним, Кремль не считает украинцев в российских тюрьмах пленными.