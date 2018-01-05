Украинки все чаще выходят замуж за поляков, - исследование

На протяжении последних лет число браков поляков с украинками выросло в два раза.
Об этом пишет Польское радио со ссылкой на данные статистического управления Люблина.
Отмечается, что в 2016 году 782 поляка женились на украинских женщинах.
Подобное явление социологи наблюдали после вступления Польши в ЕС, когда увеличилось количество браков между польками и немцами, итальянцами и греками. При этом отмечается, что браки поляков с украинскими женщинами значительно прочнее, нежели браки полек и поляков с гражданами Великобритании или Германии.
Напомним, Пэрис Хилтон выходит замуж за актера с украинскими корнями.