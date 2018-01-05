Российские силовики провели новые обыски у крымских татар

В Симферополе в аннексированном Крыму российские силовики провели новые обыски в домах крымских татар.
Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.
"В Симферополе (район Леси Украинки) по двум адресам на данный момент проходят обыски. На улице Усадебная (Марковича), 34 и улице Туристов, 49. Оба домовладения принадлежат родным сестрам: Кантемирова Хатидже Алимовна и Базирова Зера Алимовна. Обыск начался в районе 6 часов утра", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро пятницы, 5 января, обыски закончились. Никто из крымских татар задержан не был.
Напомним, на Херсонщине появится первый класс на крымскотатарском языке обучения в материковой Украине.