В украинской армии появился единый орган управления медобеспечением

В Вооруженных силах Украины сформировали единый орган управления медицинским обеспечением - Главное военно-медицинское управление (ГВМУ).
Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.
Основная цель создания структуры - наладить эффективную систему медицинского обеспечения в соответствии с потребностями ВСУ и стандартам НАТО.
Центральное военно-медицинское управление уже расформировали, а Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины - в процессе расформирования.
ГВМУ подчиняется министру обороны Украины. Орган отвечает за медицинское обеспечение Вооруженных сил, реализацию госполитики в области здравоохранения военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законодательством Украины.