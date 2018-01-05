Бывший гражданский муж Ноздровской рассказал о версиях ее убийства

Родные убитой адвоката Ирины Ноздровской ждут результаты экспертиз и пока не склонны рассматривать какую-то из версий ее убийства как основную. В полиции говорят, что сейчас изучают все обстоятельства трагедии, среди которых много неизвестных составляющих.

Об этом ТСН рассказал бывший гражданский муж Ирины Виталий Сергеев, который сейчас помогает семье Ноздровской.

"Подозрение падает на все и на всех. Четкой версии ни у меня, ни у близких нет. Даже не могу сказать прямо на Россошанского, потому что подозреваю всех-всех-всех. Могу представить себе и убийство с целью ограбления, и маньяка. Все, что угодно, могло быть", - рассказал Виталий журналистам.

По словам мужчины, они с Ириной прожили вместе больше полгода, но разошлись из-за большой занятости Ноздровской. Как рассказал Сергеев, убитая круглосуточно жила делом о ДТП, в котором погибла ее сестра. Виталий говорит, что отношения они сохранили теплые, и он надеялся, что они снова будут вместе. Даже собирался ей признаться 27 января – в день рождения Ноздровской. Когда стало известно о трагедии, он один из первых был на месте, где нашли тело убитой.

"Я видел, что осматривали уже на берегу, когда прибыл к месту. Со слов узнаю, что она была в сережках, была в одном лифчике. АТОшники, которые согласились помочь в поисковой операции отыскали с другой стороны трассы, что ведет на Димир, поясок от дубленки. И носки я сам нашел, я их узнал. Они были далековато, метров 400. Трасса идет на Димир, перпендикулярно под трассой проходит река. С правой стороны в метрах 200 нашли Ирину, а в 200 метрах с другой стороны нашли эти элементы одежды. Кажется, что это все происходило возле реки. Слышал, что кажется это все происходило возле речки. Касается ли это дела, я не знаю. И нашли розовый чехол с ее телефона. А нашли ли сам телефон, не знаю", - рассказал Сергеев подробности поисковой операции.

Сначала полиция подозревала в причастности к убийству и самого Виталия, его допрашивали в течение девяти часов, но у него есть твердое алиби – на момент убийства Сергеев был дома. Об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения, которые зафиксировали время его входа и выхода из дома, также полиция осмотрела планшет и роутер в доме, где живет Виталий, и зафиксировали пользование ими в это время. То, что мужчина был дома, подтвердила и консьерж.

Сейчас к семье Ноздровской приставили госохрану, и даже ночью дома дежурит автоматчик. Впрочем, как говорит Сергеев, угроз семье на это время не поступает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семье Ирины Ноздровской просят оказать любую посильную помощь

В полиции говорят, сейчас изучают все обстоятельства трагедии, среди которых много неизвестных составляющих. Следствие изучает записи с видеокамер, как Ноздровская попала в Демидов – ехала со своим убийцей, или ее кто-то встретил уже на месте. Кроме того, экспертиза должна установить, были ли в крови адвоката какие-то препараты или алкоголь, что могли повлечь отсутствие сопротивления преступнику. Сейчас идут опросы населения Демидова и других лиц. Правоохранительные органы просят всех, кто может помочь следствию, обратиться в полицию.

Напомним, Нацполиция озвучила предварительную причину смерти правозащитницы Ноздровской.