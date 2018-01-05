В Киеве задержали бывшего "министра" здравоохранения Крыма

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Киеве бывшего "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном жилище в столице проведен санкционированный обыск.
Отмечается, что сотрудники Службы установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.
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Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, российские силовики провели новые обыски у крымских татар.