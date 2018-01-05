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Главная » Страна » Иск Саакашвили к Порошенко рассмотрят в новом Верховном суде 29 января

Иск Саакашвили к Порошенко рассмотрят в новом Верховном суде 29 января

Иск Саакашвили к Порошенко рассмотрят в новом Верховном суде 29 января
Порошенко и Саакашвили / Фото пресс-службы президента

Экс-президент Грузии требует признать незаконным указ о лишении его гражданства Украины

05.01.18 269
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Иск лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко относительно законности указа, которым экс-президент Грузии был лишен украинского гражданства, будет рассматриваться 29 января в Кассационном административном суде в составе нового Верховного суда Украины. 

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", заседание назначено на 12:00. 

Этот иск изначально должен был рассматриваться в Высшем административном суде Украины, куда был подан осенью прошлого года, и 3 ноября по нему было открыто производство. Заседания ВАСУ по этому делу несколько раз переносились по различным процессуальным причинам. 

Последнее заседание по этому вопросу было назначено в ВАСУ 21 декабря 2017 года, но оно не состоялось, поскольку в связи с судебной реформой в Украине с 15 декабря 2017 года ВАСУ прекратил свою процессуальную деятельность. С того дня все кассационные жалобы, иски и апелляционные заявления, которые относятся к компетенции кассационного административного суда, необходимо направлять в Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины.

Напомним, суд отказал в предоставлении Саакашвили статуса беженца.

 

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