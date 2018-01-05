Так в организации секстремисток отреагировали на войну "красных кнопок" и "ядерных фаллосов" между Трампом и Кин Чен Ыном

В Киеве под зданием посольства США разделась активистка Femen.

Судя по прическе, она изобразила Дональда Трампа. На теле красуется надпись "Мистер Большая Кнопка". Так в организации секстремисток отреагировали на "битву красных кнопок", которые недавно устроили президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын, передает "Странa.ua".



"Femen призывает мировую общественность усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков. Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!", - говорится в заявлении Femen.

На фото Femen изображена активистка Александра.

Как утверждает издание "Страна.ua", женщине 36 лет, а родом она из Донецка. В профиле Немчиновой в Facebook сказано, что она закончила школу №14 Донецка, а затем была выпускницей филфака Донецкого национального университета по специальности украинский язык и литература.

Напомним, обнаженная активистка Femen пыталась похитить младенца Иисуса из вертепа в Ватикане.