Таджикистан готовится импортировать украинские продукты

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственная служба ветеринарной инспекции Республики Таджикистан согласовали четыре формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта продукции из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В частности, речь идет о международных ветеринарных сертификатах на мясо, мясные и молочные продукты, рыбу и рыбопродукты, на сырье животного происхождения, о состоянии здоровья животных, на корма растительного происхождения, экспортируемые из Украины в Республику Таджикистан.

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Напомним, Украина за одиннадцать месяцев 2017 года экспортировала сельскохозяйственной продукции на $16,4 млрд, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции вырастет на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.